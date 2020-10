Walter Christophersen skriver under på budgetforliget på vegne af Dansk Folkeparti. Hermed står alle byrådets partier, for første gang i Halsnæs Kommunes historie, bag en budgetaftale. Foto: Kim Larsen.

DF: Vi kan se os selv i det budget

BUDGETAFTALE For første gang i denne byrådsperiode, med Steffen Jensen som borgmester, valgte Dansk Folkeparti at tage plads ved forhandlingsbordet til årets budgetlægning. Og det har Walter Christophersen ikke fortrudt.

"Vi kan se os selv i det budget, og vi er glade for at sidde med ved bordet her i dag," sagde han, da byrådets fem partier onsdag skrev under på budgetaftalen.

"Det er et robust husholdningsregnskab, som er forudsætningen for at indfri kommunens kerneopgaver," understregede Walter Christophersen, som lagde vægt på, at ældreområdet undervejs er blevet tilført yderligere 1,5 mio. kroner, så budgettet hæves med 7,5 mio. kroner i stedet for de 6 mio. kroner, der var lagt op til i borgmesterens budgetforslag.