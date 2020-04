Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Uanstændig opførsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Uanstændig opførsel

Halsnæs Avis - 21. april 2020 kl. 11:36 Af Mads Rudolf, Hundested Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

MUSIKSKOLE Jeg er selvstændig i en coronalukket branche og kæmper med næb og klør for at holde mig og min familie oven vande. Samtidig bliver vi af Halsnæs Kommune og Halsnæs Musikskole opkrævet betaling for ikke eksisterende musikundervisning. Det er respektløs og simpelthen uanstændig opførsel.

Forløbet er således:

Som forælder til et barn tilmeldt musikskolen modtog vi i starten af marts flere beskeder i forbindelse med den generelle lukning af landet.

"Alle aktiviteter i Musik- og Billedskolen aflyses!! Foreløbig frem til og med fredag den 27. marts 2020," stod der således i en mail.

Stor var min overraskelse derfor, da jeg modtog en rykker fra Halsnæs Kommune, fordi vi ikke havde betalt for den ikke-eksisterende undervisning. Rykkeren var påhæftet et gebyr på kr. 250,- og en besked om, at hvis vi ikke betalte, ville fordringen blive indsendt til Inddrivelsescenteret under SKAT. På denne måde har man reelt ingen anden mulighed end at betale.

Jeg kontaktede kommunen overbevist om, at fejltagelsen ville blive rettet. Men her forklarede man mig, at en musikskole er det samme som en børnehave, og at det var blevet bestemt, at vi skulle betale alligevel. Den unge kunne imidlertid ikke svare konkret på, hvem der havde bestemt det, men mente det nok var regeringen.

Jeg bad den stakkels unge mand med den umulige opgave, om han ikke kunne bede sin chef eller afdelingsleder ringe mig op. I stedet blev jeg ringet op af lederen af Halsnæs Musik- og Billedskole, Kenneth Horsbrog.

Han var vældig imødekommende og kunne godt se, at Musikskolens kommunikation måske ikke havde været helt tydelig, men han forklarede, at musikskoleundervisningen skam fortsatte præcist som normalt, blot som fjernundervisning.

Men det er på ingen måde, hvad Musikskolen har kommunikeret. Set fra elevens synspunkt har vi købt en vare, som Musikskolen ikke kan levere. Ved at lade fordringen overgå til Inddrivelsescenteret, har vi intet andet valg end at betale. Det ligner noget, man normalt ville definere som afpresning.

Det er værd at notere, at Musikskolen efter telefonsamtale og mailudveksling pr. 15 april har valgt at ændre sin kommunikation og strategi for fjernundervisning. Nu hedder det:

"I musikskolen vil vi gerne opmuntre til, at eleverne i denne periode holder sig musikalsk aktive, selvom de fysisk ikke kan komme i musikskolen. Fra musikskolens side vil vi gøre, hvad vi kan for at støtte op om elevernes øvning, motivation og fortsatte læring. Lærerne vil derfor - i det omfang det er muligt - tage kontakt til jer, og hjælpe jer med at holde musikken i gang ved hjælp af små opgaver og andet."

Men vi får stadig ikke den vare, vi har betalt for.

SVAR Musikskoleleder Kenneth Friis Horsbrugh svarer:

Musikskolen er også påvirket af Corona.

Fra musikskolen er der stor forståelse omkring spørgsmålene vedrørende betaling i tiden med coronanedlukning, da eleverne jo ikke får det produkt, de normalt får.

Halsnæs Kommune kan ikke love en tilbagebetaling for perioden, før vi fra centralt hold ved, hvordan vi skal forholde os.

KL er i forhandling med Kulturministeriet og afventer udviklingen her, før der eventuelt kan meldes nyt ud i forhold til musik- og kulturskolerne. Indtil da følger Halsnæs Kommune de nuværende retningslinjer, som indebærer at kommunerne fortsat opkræver takster for SFO, dagtilbud, klubber, musikskoler mv.

Vi har i musikskolen forsøgt at give alle instrumentalelever fjernundervisning, men det er klart, at det ikke er det samme som rigtig undervisning. Samtidig har vi i lighed med mange andre skulle finde vores egne ben at gå på for at organisere fjernundervisningen, og derfor anerkender vi også, at der har været en opstartsfase med forskellige udfordringer.

Fra uge 14, hvor den nye dagligdag er blevet mere kendt for både elever og lærere, har vi standardiseret tilbuddene til eleverne i musikskolen, så alle instrumentalelever bliver ringet op af læreren, får en snak om status og tilbudt liveundervisning over Skype, Facetime, telefon eller lignende.

