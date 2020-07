Der er torsdag 20. august to borgermøder i den grønne hal på Nordmolen (kl. 16.30 og kl. 18) om lokalplan og boligprojekt på Nordmolen.

DEBAT: Lad os vise hvor mange vi er!

Mød op 20. august og sig fra overfor projektet om boliger på Nordmolen, lyder opfordring fra Tove Kristine Nielsen

Halsnæs Avis - 24. juli 2020 kl. 13:32 Af Tove Kristine Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

NORDMOLEBYGGERI Der har været en masse protester, skriverier, underskriftsindsamlinger m.m. imod at bygge boliger på Nordmolen, og det vil jeg helt klart tilslutte mig!

Det har været et modefænomen at bygge boliger på havnene i de store byer i en del år nu, og mange steder har de bittert fortrudt det. For det viser sig jo i praksis, at de områder er tabt for at folk kan færdes, som de kunne før, og nyde deres by, vandet, området og udsigten. Beboerne hævder det er deres ret at kræve fred og ro.

Og her i Hundested har vi det helt unikke område, Trekanten, som man ikke finder mage til noget andet sted. Her har vi et fint natur-klitområde, og en skøn strand, med fantastisk dejligt rent og frisk badevand, lige ud til Kattegat, hvor man kan fortabe sig i horisonten.

Da jeg stod for at flytte til Sjælland for ni år siden, skulle jeg finde ud af, hvor jeg kunne bo. Og da jeg bader, skulle det helt klart være ved havet.

Jeg havde en uge til at finde et sted, jeg kunne leve. Så jeg startede i Helsingør og fulgte kysten hele vejen. Da ugen næsten var omme, måtte jeg konstatere, at jeg ikke havde fundet noget sted. Jeg manglede kun det sidste stykke mod Hundested.

Da jeg kom til Trekanten og hoppede jeg straks i vandet, og det var jo perfekt!! Efter en tur på havnen, med dens skønne blanding af gammel fiskerby, færgehavn og lystbådehavn, og med en enorm, ja rå og autentisk charme og skæve eksistenser, ja så var jeg totalt solgt.

Hvis der havde været en mur af moderne høje huse på Nordmolen, med masser af vinduer og folk med kikkerter ud mod stranden, så er jeg helt sikker på, at jeg ville have følt mig overbegloet - hele charmen og den frie naturoplevelse ville være væk.

Dette unikke strandområde midt i byen vil aldrig kunne erstattes!

Når vejret er til det, kommer der folk fra fjern og nær og nyder livet. Ellers er der jo 'bare' alle os, der dagligt kommer og bader der året rundt, lufter hund eller går ud med kajakker, stand-up padler og hvad vi ellers forlyster os med.

Molen har jo ligget forsømt og hullet hen i masser af år. Ingen har vedligeholdt den eller brugt den til noget. Hvorfor???

Det er en brugbar, færdig havnemole - en havn for skibe. Så find dog ud af en måde at anvende den på, til det den er!

Det har jo været helt fantastisk med alle de smukke gamle træskibe, der har været på besøg, og nogen foreslog at den måske kan bruges til havn for evt. vindmølleopsætning ved Hesselø. Vores dygtige havnefoged kan garanteret finde endnu flere havnerelaterede måder at anvende den på - eller har han givet op?

Det er et område, hvor mange på trods af molens forsømthed elsker at gå tur, fiske og nyde at være ved alt det skønne vand, vi er omgivet af.

Hvor kan folk leje kanoer og kajakker og andet udstyr til vandaktiviteter og leg? Og alle lystsejlere købe grej og tøj?

Det er da oplagt at placere det på Nordmolen. Og helt oplagt til områder med leg og boldspil og ikke mindst steder, hvor men kan spise og hygge sig.

Et Knud Rasmussen museum har været oppe - det kunne også være oplagt. Og der er givetvis masser af ideer derude blandt folk, hvis de fik lov.

Alt med vand og arealer til fælles brug for indbyggerne og turister er selvfølgelig helt oplagte. Det kan blive et elsket trivselssted!

Det kunne have været taget i brug for længst, for en ting der er kendetegnende for indbyggerne i Hundested, er deres kreativitet. De får virkelig gode ideer, og de er seje og gennemfører dem!

Dette boligprojekt er tilsyneladende besluttet hen over hovedet på folk. Vi er rædselsslagne ved tanken om, at det vil ødelægge vores helt unikke by, havn og strand. Ingen, der bor her er, blevet spurgt, så vidt jeg forstår det, men nu får vi endelig lejlighed til at møde op og sige fra.

Så jeg vil opfordre jer ALLE til at møde op på Nordmolen torsdag 20. august og sige fra overfor boligprojektet! Jeg ved, vi er rigtig mange, der er imod den syge ide at bygge boliger der og ødelægge byens virkelige værdier. Lad os vise, hvor mange vi er!!!

Een ting politikere har respekt for, specielt når et valg nærmer sig, er, hvis ingen vil stemme på dem ved det kommende valg.

Og jeg vil helt afgjort ikke stemme på nogen, der vil gennemføre at bygge boliger på Nordmolen! Hvad med jer?

Al den pengetænkning, at ville sælge vores værdier til rige folk med skattekroner til kommunekassen, må være årsagen til, at politikerne har stemt for den syge ide.

Men kronerne kan komme ind ved, at en masse har lyst til at flytte hertil, fordi det er sådan en dejlig by, et skønt sted her på jorden - og dem kan vi så godt lide!