DEBAT: Indtag Nordmolen

OPFORDRING Alle mand af huse! Jeg opfordrer alle, der er imod boligbyggeriet på Nordmolen - store som små, unge som gamle - til at møde op torsdag den 20. august kl. 16 og 'indtage' Nordmolen forud for det første borgermøde kl. 16.30.

Jeg siger helt klart, at jeg ikke stemmer på nogen politiker ved næste valg, der vil gennemføre et boligbyggeri der, og det er der sikkert mange der ikke vil.

Vi ved jo, at masser er imod det, for mange har jo skrevet under på protestindsamlinger, og mange har skrevet læserbreve imod det. Men måske virker demokratiet bedre, når vi står der fysisk - samlet og synlige?