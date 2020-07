Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Har vi en Else i Halsnæs? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Har vi en Else i Halsnæs?

Af Sune Søndergaard Raunkjær, byrådsmedlem for Venstre

Halsnæs Avis - 15. juli 2020 kl. 13:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT Else-sagen fra Aarhus har trukket overskrifter landet over. En trist, trist sag, hvor en ældre beboer på et plejehjem er blevet udsat for en umenneskelig behandling. De videoklip der må vises, optaget med skjult kamera af pårørende, er barske sager, og bestemt ikke rare at se på.

Skjulte optagelser er altid kontroversielle, men når man ser dem i denne sag, så forstår man godt de pårørende. Efter sigende, så har dette pågået i længere tid, og uden at man har kunnet råbe de ansvarlige op. Desperate tider kræver somme tider desperate metoder.

Det sørgelige er så, at både fagforbund og ansvarlige politikere i første omgang har haft mere travlt med fogedforbud, fraskrivelse af ansvar, sommerferie etc. Det tog tid, før der var bare en enkelt, der offentligt kunne kende sig op til at sige, at det her vist ikke var for godt.

Kan det så ske i andre kommuner? I Halsnæs f.eks?

Ja, selvfølgelig kan det desværre det. Ingen kæde er stærkere end det svageste led, og brådne kar findes jo nok alle steder.

Jeg har en klippefast tro på, at vores personale i Halsnæs Kommune er både dygtige, engagerede og empatiske. At der ydes en god og professionel pleje under de rammer, vi som politikere udstikker.

Det er rammer, som kun vil blive mere udfordrede i årene, der kommer. Flere og mere plejekrævende ældre, udfordringer med rekruttering, og færre der vil uddanne sig som "varme hænder".

Samtidig kan vi se, både lokalt og på landsplan, at mantraet for de røde partier er børnene! Børnenes statsminister! Minimumsnormeringer! Lovkrav! Det er der stemmer i.

Men de synes alle at glemme de ældre. Børnenes statsminister er jo på ferie. Aarhus egen borgmester tavs som graven.

Jeg vil her gerne love, at vi i Venstre til de kommende budgetforhandlinger vil være de ældres stemme. Vi skal være modvægten til forbundsorkestrerede kampagner og politiske fortællinger, så vi sikrer os, at vi får et balanceret budget, OGSÅ med fokus på de ældre.