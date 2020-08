Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Et arktisk center med perspektiv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Et arktisk center med perspektiv

Halsnæs Avis - 20. august 2020 kl. 13:48 Af Mogens Nørgaard Olesen, Frederiksværk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

NORDMOLEN Som Halsnæs-borger er det ikke hver dag, man kan klappe i hænderne og fryde sig over nogle nye tiltag, men netop i disse dage må man være glad over to hændelser.

For det første er det godt, at busten af Knud Rasmussen er blevet renset, og at der nu er etableret kameraovervågning. Flere vandaliseringer at historiske monumenter og skulpturer skulle vi jo helst undgå i fremtiden.

Dernæst er det glædeligt, at man endelig har indset, at boliger på Hundested nordmole var et totalt fejlskud, og at man nu går ind for etableringen af et arktisk center. Det vil blive en god attraktion for Halsnæs kommune.

Men nu opstår så spørgsmålet om, hvad dette center skal omfatte og indeholde og om, hvor stort det skal være. Det er ikke helt ligegyldigt.

Der er for mig ingen tvivl om, at der bør være væsentlig fokus på klimaproblemerne, dyrelivet, livsbetingelserne og naturressourcerne i hele det arktiske område.

Men dernæst bør man også fokusere på historien. Hvordan Grønland først blev en del af Norge og senere af dobbeltmonarkiet Danmark-Norge for i dag at være en del af Rigsfællesskabet.

Man bør også komme ind på sejladsen på Grønland og omkostningerne herved, og her tænker jeg på bygningen af handelsskibet "Hans Hedtoft" og skibets forlis i 1959, hvor 95 mennesker omkom. Et stykke dansk-grønlandsk historie, som aldrig må glemmes.

Man skal på et arktisk center skildre alle aspekter, og så må man også knytte seriøs forskning til centeret. Det vil både give arbejdspladser og perspektiv.