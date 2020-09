Dette stykke streetart blev skabt af nogle kreative børn, der som følge af coronarestriktioner i en periode blev passet i Rådhusets Festsal. Arkivfoto: Kim Larsen.

DEBAT: Coronanormeringer - nu er det forbi

Det virker sin en drøm, man vågner fra, for at se et mareridt i øjnene," skriver Halsnæs Forældreorganisation

Halsnæs Avis - 03. september 2020 kl. 12:36 Af Halsnæs Forældreorganisation, ved Sarah L. Eskildsen-Mortensen, Katja Hjelgaard, Nanna Høyrup Andersen & Hannah Hesselholdt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

NORMERINGER Nu er sommertiden slut, og den nye hverdag i vores børns institutioner for alvor gået i gang. En hverdag hvor vi kan se, at man går tilbage til det gamle normeringsniveau, men hvor mange af Corona-retningslinjerne stadig skal opretholdes.

Det vil sige, at der pålægges vores børns pædagogiske personale endnu flere opgaver end de i forvejen havde - og de havde mere end rigeligt!

Når vi ser tilbage på et turbulent og meget anderledes forår og sommer 2020, så er der nogle lyspunkter, som vi virkelig håber vil blive en del af den nye virkelighed.

Først og fremmest Coronanormeringerne.

Sikke en forskel det har gjort for vores børn, at der har været en "voksen". Børnene er blevet set, hørt og udviklet i en grad, som vi aldrig før har set.

Vuggestuebørn som havde begrænset sprog før Corona er blevet nogle rigtig sludrechatoller, som nu kan sætte ord på verdenen omkring dem, og nogen har sågar haft tid og ro til at bleen er blevet erstattet af toiletbesøg.

Børnehavebørn har kunnet indgå i nye legerelationer, og haft tid til fordybelse i aktiviteter og ikke mindst haft ro til at være i institutionerne uden at skulle kæmpe mod 20-25 andre børn om en eller to voksnes sparsomme tid.

Så er der de mindre grupper - som har virkelig gjort en forskel. Vores ønske er blot, at de ikke bliver så rigide som under genåbningsfaserne.

Men at være en del af en overskuelig børnegruppe har været fantastisk for de fleste børn, der har fået øjnene op for andre børn, som de måske ikke så før.

De mere tilbageholdende børn har haft mulighed for også at få plads og har turde mere grundet færre børn at forholde sig til.

Men nu er det forbi! Tilbage står vi og ser på formidable personaler, som kæmper en brav kamp hver eneste dag. Men de kan ikke gøre fra eller til, når ressourcerne er så knappe.

Vi ser også børn, som nu er gået tilbage til gamle reaktionsmønstre og som beskytter sig selv i børneflokken ved at trække sig.

Det virker nærmest som en drøm, man vågner fra, for at se et mareridt i øjnene. Det må vi simpelthen kunne gøre bedre!

Derfor opfordrer Halsnæs Forældreorganisation byrådspolitikerne til i det kommende budget at finde midler til et økonomisk løft af et område, som er fuldstændig udsultet.

Vores kommune ligger i bunden, hvad angår ikke blot normeringer men også pædagogandel.

Det kan da ikke være en god tiltrækningskraft på de ressourcestærke familier med solid indkomst, som kan spytte i kommunekassen.

Vi fortsætter naturligvis også med at lægge pres på Christiansborg, så de får sendt midler ud til at løfte den enorme opgave og deltager derfor også i den 'BamseDemo' som Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen arrangerer lørdag 12. september.

Vi håber, at også byrådsmedlemmerne vil komme kl. 13 og stille en bamse til kamp for vores børns vilkår.