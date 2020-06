Isefjordparken består af 29 boliger på Skovbakken (foto), Turistvej og På Lyngen. Arkivfoto.

DAB svarer på kritikken

Halsnæs Avis - 02. juni 2020 kl. 12:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ISEFJORDSPARKEN Afdelingschef Steen Hingebjerg, DAB, svarer på vegne af Hundested almennyttige Boligselskab:

Vi er klar over, at der i forbindelse med den forestående renovering af Isefjordparken bliver tale om en stor huslejestigning, og at det for nogle beboere kan betyde, at de får vanskeligt ved at betale huslejen. Hundested almennyttige Boligselskab og DAB har derfor afsøgt alle muligheder for økonomisk støtte til renoveringen.

Det har resulteret i et tilskud på tre millioner kroner.

Der henlægges altid, via huslejen, til vedligeholdelsesarbejder, som i dette tilfælde er udskiftning af døre og vinduer. En del af disse henlæggelser er konverteret ind i renoveringssagen.

Men renoveringen er akut, og hvis den ikke gennemføres nu, vil der, udover de akutte skader, også være omkostninger til udbedring af vand- og fugtskader.

Det er ikke lovligt at henlægge til uforudsete udgifter. Når det så er sagt, så forventes der et øget henlæggelsesniveau, da ny lovgivning på området kræver, at de almene boligafdelingers henlæggelser rækker længere ud i fremtiden, end hvad der kræves i dag.

I artiklen skrives, at beboerne blev nægtet at se prissætningen fra rådgiver. Dette er ikke korrekt. Prissætningen på de enkelte bygningsdele fremgik ikke af dagsordenen for afdelingsmødet, men det gjorde det summerede tal for renoveringen, en specifikation af, hvilke bygningsdele der skulle renoveres, samt rådgiverens vurdering af bygningsdelenes stand.

En rådgivers prissætning er vejledende og baseret på dennes erfaring fra byggebranchen. Når renoveringen skal udføres, skal arbejderne i udbud, og først her indhentes de reelle priser.

I artiklen spørger en beboer om, hvorfor der ikke er søgt om støtte fra Landsbyggefonden. Dette spørgsmål blev også behandlet på det ekstraordinære afdelingsmøde den 3. marts 2020.

Årsagen er, at sager med støtte fra Landsbyggefonden sædvanligvis tager flere år at gennemføre, da renoveringssagen skal prækvalificeres, boligafdelingen skal besigtiges med Landsbyggefonden, og der skal afsættes et støttebeløb, som typisk ligger flere år ud i fremtiden.

Da skaderne på vægge og tage er akutte, har det ikke været en mulighed at søge om støtte i Landsbyggefonden.

Der stilles også spørgsmålstegn ved udgiften til teknisk rådgiver. Der er tale om en renoveringssag, hvor det har været svært at finde årsagen til skaderne, endsige få et rådgivningsfirma til at tage stilling til en anbefaling. Der er i denne sag behov for en ingeniørmæssig ekspertise, som DAB ikke besidder. Derfor har DAB vurderet, at den mest ansvarlige løsning er at anvende et eksternt rådgivningsfirma, som vi har erfaring med og tillid til - og som kan stå til ansvar for den løsning, der anbefales.

Renoveringsprojektet er, som det også fremgår af artiklen, godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde. Det er korrekt, at kun 9 ud af 29 husstande deltog i dette møde. Det stemmer nogenlunde overens med deltagerantallet ved de ordinære afdelingsmøder i Isefjordparken, og som beboerdemokratiet fungerer, er det dem, der møder op, som har beslutningskompetencen.

Halsnæs Kommune var repræsenteret på mødet og bevidnede såvel møde som valghandling.

Renoveringen er en nødvendighed, det kan vi desværre ikke komme uden om - heller ikke selvom den medfører en huslejestigning.

Jeg vil opfordre de beboere, der har spørgsmål, eller som er usikre på, om de fremover kan betale huslejen, til at kontakte mig, så vi kan tage en snak om, hvilke muligheder, de har. Beboerne er i øvrigt altid velkomne til at kontakte DAB.

