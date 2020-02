Cykelbutik åbner

Cykelhandler og -mekaniker Ahmad er ved at åbne ny forretning med værksted og cykeludlejning i Nørregade 45 i Hundested.

Der har før været salg af bl.a. fotoudstyr, tøj og møbler i lokalerne, men fra på lørdag den 29. februar står den på cykler, tilbehør og reparationer, oplyser Ahmad, som lægger ud med forskellige åbningstilbud, og for f.eks. studerende er der også procenter at spare.