Cubanske salsa-rytmer i Halsnæs

Vil du opleve salsaens glæde, rytme, musik, kultur, magien ved føringen og dens mange dansefigurer? Så har du muligheden for det til september, hvor Halsnæs Danseforening starter salsaundervisning.

Dansen stammer fra Cuba og danses til rytmisk musik. Den danses i dag over det meste af verden af 'unge' i alle aldre. Salsa er en pardans på linje med andre danse f.eks. tango og vals, hvor det typisk er manden, der fører og kvinden bliver ført. Den kan også danses som en fællesdans, kaldet Rueda de Casino.

Dansen er meget social. Dette er en af årsagerne til at den inden for de sidste 30 år er blevet mere og mere udbredt. Det er faktisk muligt at danse hver aften på cafeer og salsateker i København.