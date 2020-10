Covid-19: Elever tester sig selv

Alle lærere og flere biologihold på gymnasiet i Frederiksværk er tilbudt at få taget antistoftest for Covid-19.

I skolens laboratorium har biologi A-elever allerede selv taget blodprøver og brugt de specielle testsæt til visning af resultatet, hvorefter eleverne har mulighed for indberette til Statens Serum Institut som led i et nationalt forskningsprojekt om overvågning af coronavirus i Danmark.

Lærer Stine Handsten: "Som biologilærer synes jeg, det er spændende at eleverne får mulighed for at afprøve teknikker, der er super aktuelle. At vi samtidig kan bidrage til corona-forskningen i Danmark, føles godt. Mit biologi A niveau arbejdede rutineret i laboratoriet under selve prøvetagningen, og det er dejligt at se, at elevernes laboratoriekundskaber også udvikler sig gennem undervisningen."

Det er endnu ikke oplyst, hvor mange af de testede elever, som har udviklet antistof.

Forskningsprojektet 'Vi tester Danmark' drives af Statens Serum Institut i samarbejde med eksperter fra regionerne og universiteterne. Test sker på bl.a. gymnasier, og desuden vil en million tilfældigt udvalgte danskere over 15 år blive kontaktet via e-Boks og spurgt, om de vil være med.