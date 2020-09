Borgmester Steffen Jensen kommer ikke til at stå ansigt til ansigt med borgerne, når han skal præsentere sit budgetforslag. Det fysiske borgermøde i dag mandag er aflyst, men der arbejdes på at gennemføre borgermødet virtuelt. Arkivfoto.

Covid-19: Borgermøde aflyst

Der arbejdes på at gennemføre det virtuelt i stedet

I stedet arbejdes der på en løsning, hvor borgmesteren præsenterer budgettet via live streaming på Halsnæs Kommunes facebook-side.

Ligesom der arbejdes på at give borgere, foreningsaktiv,e erhvervsdrivende og andre interesserede mulighed for at stille spørgsmål til borgmesteren virtuelt.