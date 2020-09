Kort over smitteudbredelsen de seneste to uger. Grafik (7/9-20): tv2.dk på basis af oplysninger fra Statens Seruminstitut.

Coronasmitte i vækst nær Halsnæs

COVID-19 Smittespredningen i Danmark er i vækst. På landsplan har der været over 1.000 smittetilfælde den seneste uge - det højeste siden foråret.

Indtil videre har den nye smittevækst ikke ramt Halsnæs. Her er kun registret et covid-19 tilfælde de seneste to uger.