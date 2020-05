Coronaregning: En ligning med mange ubekendte

Et foreløbigt estimat af de økonomiske konsekvenser af covid-19 viser en netto-merudgift på 30,9 mio. kroner. Men det er med tyk streg under foreløbig, for der er mange ukendte faktorer i det regnestykke.

Det er især merudgifter på beskæftigelsesområdet, der får coronaregningen i Halsnæs til at vokse. Hvis antallet af arbejdsløse stiger fra 450 til 600, vil det medføre kommunale merudgifter på 19,7 mio, kroner i Halsnæs. Hertil kommer at diverse hjælpepakker forventes at koste omkring 3,7 mio. kroner.

Kompensation

Det er blevet meldt ud, at kommunerne vil blive kompenseret for netto merudgifter i relation til corona/covid-19. Men kommunerne bliver kompenseret under ét, hvorefter der sker en fordeling. Der er altså ingen garanti for, at alle merudgifter ender med at blive dækket. Omvendt er der også chance for at vinde i 'coronalotteriet' - at kompensationen bliver større end de reelle nettoudgifter.