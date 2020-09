Coronaminus på 4,4 mio. kr.

Halsnæs Kommune har fået 7,3 mio. kr. i kompensation for udgifter i forbindelse med corona, men har brugt 11,7 mio. kr. - kompensationen skal dog revurderes i løbet af efteråret

VIRUS-ØKONOMI Landets kommuner får statslig kompensation for ekstra serviceydelser i relation til corona.

Også på beskæftigelsesområdet gives kompensation.

"Kompensationen er på 7,3 mio. kr. Vi er således pt. underfinansierede i forhold til vores opgørelse for 4,4 mio. kroner," fortæller Lisbeth Damborg, chef for Koncernøkonomi og Indkøb i Halsnæs Kommune.

Hun gør dog opmærksom på, at regeringen i økonomiaftalen for 2021 har lovet KL at revurdere kompensationen i efteråret 2021.