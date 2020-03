Den ny type coronavirus har fået navnet COVID-19. Smitte sker person-til-person ved direkte dråbespredning fra nys eller host eller ved indirekte kontakt (sekret fra hænder). Der findes ingen specifik behandling for infektion med COVID-19, men medicinsk behandling kan lindre symptomerne. Der er endnu ingen tilgængelig vaccine til beskyttelse mod COVID-19. Illustration: AdobeStock. Foto: peterschreiber.media - stock.ado

Corona-virus: Seks kommunalt ansatte i karantæne

Halsnæs Kommune har nedsat krisestyringsstab, der løbende forholder sig til at forebygge udbredelse af Corona-virus i Halsnæs

Halsnæs Avis - 10. marts 2020

SUNDHED Verden over breder coronavirusset COVID-19 sig. Mandag 9. marts var der registreret 109.695 smittede, og det ondartede virus havde kostet 3.811 menneskeliv.

Tirsdag 10. marts var tallet i Danmark 156 smittede, men hidtil ingen dødsfald.

Også i Halsnæs Kommune tages coronatruslen alvorlig.

Kommunens sundhedsberedskabsplan er således trådt i kraft, hvilket betyder, at der er blevet nedsat en særlig stab under ledelse af kommunaldirektør Anders Mørk.

Sprit og plakater I første omgang blev der oprustet med håndsprit i de kommunale virksomheder og indført skærpede adgangskrav til f.eks. kommunens plejecentre:

"Vi har sat ekstra håndsprit op i de kommunale virksomheder, også her på rådhuset. Vi havde et pænt lager af håndsprit, så der har ingen leveringsproblemer været," fortæller Martin Ishøy, leder af Ledelsesbetjening og Kommunikation i Halsnæs Kommune, og fortsætter:

"I forhold til særligt sårbare grupper, primært ældre, har vi på alle plejecentre hængt plakater op med besked om, at hvis man har været i et risikoområde, så kan man ikke komme ind."

Kommunalt ansatte i karantæne "Vi har ikke kendskab til nogen coronasmittede i Halsnæs, men vi har haft ni ansatte i karantæne, hvoraf de tre er tilbage i arbejde," fortæller Martin Ishøy og fortsætter:

"Men tallet ændrer sig. Der er mange, som er kommet hjem fra ferie og samtidig er antallet af smittede stigende. Derfor forventer vi, at antallet stiger i den kommende tid."

Som kommunalt ansat bliver man beordret i 14 dages hjemmekarantæne, hvis man har besøgt et af de særligt coronaramte områder, eller har været tæt på en corona-smittet person.

Slut med håndtryk Halsnæs Kommune har tirsdag iværksat yderligere tiltag mod smittespredning. Det gøres ikke mindst af hensyn til det danske sundhedsvæsen, som ifølge statsministeren risikerer at bryde sammen, hvis antallet af smittede stiger for voldsomt.

"Det gør indtryk, når landets statsminister indskærper, at det ikke er for sjov. Det helt afgørende er at holde sundhedsvæsenet kørende, og det kræver en indsats af os alle. Ikke af hensyn til os, som ellers er raske, men vi skal passe på de svage borgere. Derfor tager vi også her i Halsnæs Kommune situationen yderst alvorligt," udtaler kommunaldirektør Anders Mørk Hansen.

Kommunens medarbejdere blev tirsdag orienteret om en række restriktioner, som skal følges for at forsinke udbredelsen af COVID-19 mest muligt. De gælder foreløbig for marts måned:

Der må ikke længere gives hånd.

Alle kommunale borgermøder workshops aflyses eller udskydes.

Alle forældremøder, lærermøder, rygestopkurser og aktiviteter for ældre aflyses, med mindre de er strengt nødvendige.

Alle interne kommunale arrangementer aflyses, med mindre de er strengt nødvendige - og så skal afstanden mellem deltageren være to meter.

Interne møder skal holdes på et minimum - gerne udendørs, hvis det er muligt.

Politiske udvalgsmøder flyttes til større lokaler. Borgere opfordres til at blive væk fra næste byrådsmøde og i stedet følge det på web-tv.

Derudover opfordres alle foreninger i kommunen til "virkelig at tænke sig om, når de samles til arrangementer, træning, kampe og lignende."

Frivlligcentret og Paraplyen er lukket Ledelsen af Frivilligcenter Halsnæs har valgt at holde lukket i denne uge:

"Ugen vil blive brugt til at få sat retningslinjer for skærpet opmærksomhed op på væggene, sørge for sprit til hænderne og undersøge, hvad vi ellers kan gøre for at skabe tryghed og vejledning på centeret," oplyser Frivilligcentrets leder Lea Schønberg.

Planen er at åbne igen mandag 16. marts.

Aktivitetshuset Paraplyen lukkes derimod hele resten af marts måned.

Hjem fra Norditalien

Det er ikke kun Halsnæs Kommune, som sætter medarbejdere karantæne, hvis de er i risiko for at være smittet. Søren Ziegler og hans kone vendte lørdag hjem til Frederiksværk fra skiferie i Vivigno, Norditalien, lige på grænsen til Schweiz.

"Sundhedsmyndighederne havde ikke frarådet rejser til Norditalien, da vi tog af sted. Ellers var vi blevet hjemme," fortæller Søren Ziegler.

Under ferien bliver Søren Ziegler ringet op fra sin arbejdsplads, Stark, som beder ham om at blive hjemme fra arbejde i 14 dage efter hjemkomst. Også hustruens arbejdsplads, Foss i Hillerød, beder hende blive hjemme i 14 dage.

"Vi holder os hjemme, der er ikke grund til at udsætte nogen for smitte, hvis vi selv skulle være smittet. Vi har fået en af vores venner til at handle lidt ind for os, og så sætter han varerne udenfor døren," fortæller Søren Ziegler.