Corona-virus: Halsnæs 'lukker ned'

"Danmark lukker ned," meddelte flere medier efter at statsminister Mette Frederiksen onsdag aften kom med budskabet om nogle drastiske skridt for at begrænse Corona-smittefaren: Delvis nedlukning af den offentlige sektor, heriblandt skoler, daginstitutioner og uddannelsessteder foreløbig to uger, opfordring til at virksomheder så vidt muligt indfører hjemmearbejde - blandt flere tiltag med virkning fra fredag.

Meddelsen om nedlukning er også udmeldt af Halsnæs Kommune, og allerede fra i dag opfordres forældre til holde deres børn hjemme: "I Halsnæs Kommune vil vi gerne opfordre til, at alle familier, som har mulighed for at holde deres børn og unge hjemme allerede fra torsdag den 12. marts gør det. Opfordringen skal ses i lyset af statsministerens udmelding om, at jo hurtigere vi kan lukke daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner ned, og dermed forhindre at mange børn eller unge samles samme sted, jo mere effektivt er det."

Halsnæs Kommunes krisestab mødes idag for at beslutte, hvordan kommunen skal håndtere regeringens udmelding i forhold til hele det kommunale område.

"Blandt andet skal der tages stilling til, hvilke funktioner der opretholdes, og hvilke funktioner der lukkes ned. Herefter vil der komme en udmelding til offentligheden, men det må under alle omstændigheder forventes, at der også i morgen og i overmorgen vil være mange ubesvarede spørgsmål" står der på halsnaes.dk.

Opdateres...