Corona skubber til Kregme-projekt

Ombygningen af Kregmerundkørslen til lysreguleret kryds er skubbet et par måneder, og hvis alt går efter Vejdirektoratets nuværende plan, kan arbejdet tidligst starte i august.

"Lige nu ser det ud til at selve ombygningen kan begynde med et par måneders forsinkelse. Den udskudte besigtigelse på stedet handler om vejforbindelse til vejen Gyden, hvor der nu er to forslag i spil med til- og frakørsel ved enten Frederikssundsvej eller Hillerødvej," fortæller projektleder Dorte Hvid, Vejdirektoratet.