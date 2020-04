Corona-hjælp til idrætten

Dansk Idræts Forbund har den seneste tid arbejdet på højtryk og været i tæt dialog med både ministre og ordførere fra et bredt udsnit af folketingets partier om behovet for hjælp til dansk idræt. Og derfor vækker det glæde, at der tirsdag aften blev sat nogle meget vigtige flueben i corona-hjælp til idrætten.

”I første fase kom idrætten med i lønkompensationsordningen og muligheden for at få kompensation ved større arrangementer. Men krisen kradser langt bredere i dansk idræt og også vores breddeklubber er hårdt ramte. Derfor er vi super glade for, at politikerne har lyttet til os og nu udvider hjælpen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en meget stor tak til kulturministerens og folketingets partier” siger Niels Nygaard, formand for Dansk Idræts Forbund.

Helt konkret har Kulturministeriet tirsdag aften offentliggjort, at regeringen og aftalepartierne yder et ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger på 50 millioner kroner.

Beløbet skal bruges til at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger rundt omkring i Danmark oplever på grund af aflyste arrangementer og manglende indtægter som følge af COVID-19.