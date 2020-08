"Vis hensyn - og sprit dine hænder" står der ved de spritdispensere, som er hængt op mange steder på Halsnæs Rådhus. Her er det borgmester Steffen Jensen, som spritter af. Foto: Kim Larsen.

Corona: "Vi får mange spørgsmål hele tiden"

Halsnæs Kommune forbereder sig på, at vi kommer til at leve med risikoen for covid 19-smitte i lang tid endnu - et sæt corona-spilleregler skal hjælpe alle i den kommunale verden til at mindske risikoen

Halsnæs Avis - 21. august 2020 kl. 15:25 Af Kim Larsen

HALSNÆS Det er godt fem måneder siden, at Danmark blev 'lukket ned' på grund af den smitsomme og farlige coronavirus. I starten gik det stærkt med både smittespredning og indførelse af tiltag, der skulle hindre denne smittespredning.

Det virkede, coronasmitten blev bragt under kontrol, og i en lang periode har smittetallene været meget små. Men coronavirus er ikke væk, det vidner flere lokale udbrud om. Også her i Halsnæs er der, efter fire uger helt uden nye covid-19 tilfælde, konstateret enkelte nye smittede.

"Smittespredningen er begyndt at stige lidt igen. Det er nu, det er vigtigt at holde fast i de gode vaner med at holde afstand, vaske hænder eller spritte af," siger borgmester Steffen Jensen og fortsætter:

"Vi ved ikke hvor længe, dette kommer til at vare. Det får nok først ende, når der bliver udviklet en vaccine - og det kan godt tage tid. Vi må indstille os på en ny hverdag i en lang periode."

Spilleregler i en coronatid Coronatruslen er p.t. ikke så stor som den var for nogle måneder siden. Men det kan den blive, hvis ikke man passer på i lang tid fremover.

Derfor vil der heller ikke foreløbig blive lempet yderligere på hverken plejecentrenes besøgsregler, adskillelsen af børn på skoler og i dagtilbud samt hygiejne- og rengøringsstandard, fastslår borgmester Steffen Jensen.

Derudover har han taget initiativ til, at der laves et sæt kommunale 'corona spilleregler', der kan hjælpe til at forebygge smittespredning rundt omkring i den kommunale verden.

"Vi får mange spørgsmål hele tiden: Må vi holde forældremøde? Må vi lave en klassefest? Kan vi tage på udflugter? Kan vi genindføre selvbetjening på biblioteket?"

"Vi vil gerne lave nogle retningslinjer, som kan være en hjælp til læreren, pædagogen og sosu-assistenten."

"Spillereglerne kan selvfølgelig ikke give svar på alt i detaljer, men hjælpe til at træffe beslutninger i hverdagen, som mindsker risikoen for smittespredning. Vi vil gerne undgå at komme i en situation hvor vi bliver nødt til at lukke en hel skole eller en hel daginstitution ned."

"Vi kan ikke forebygge 100 procent. Men lad os stå sammen og hjælpe hinanden," lyder appellen fra borgmester Steffen Jensen.

Skal vendes politisk Ved coronapandemiens start blev der truffet mange hurtige beslutninger - også i Halsnæs Kommune.

Situationen er ikke så akut som dengang, nu er der tid til at vende tingene politisk. Det bliver derfor økonomiudvalget, der kommer til at drøfte og beslutte indholdet af de bebudede corona-spilleregler i Halsnæs.