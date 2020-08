Coronasmitten er ved at blusse op igen i Danmark. Halsnæs er dog blandt de ret få kommuner, som ikke har registreret nogen nye smittede de seneste 14 dage (markeret med grå på kortet). Grafik: tv2.dk på basis af tal fra Statens Serum Institut.

Corona: Tre uger uden nye smittede i Halsnæs

COVID-19 Det er begyndt at gå den gale vej, coronasmitten er ved at blusse op igen i Danmark. Antallet af nye bekræftede smittede er slet ikke så højt, som da coronasitationen var værst i april måned, men tendensen er klar: Antallet af nye covid-19-tilfælde er steget uge for uge den seneste måned.