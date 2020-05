Corona: Næsten 2.500 borgere er blevet testet

Under 10% af Halsnæs Kommunes 31.000 indbyggere er testet

Antallet af covid-19-testede halsnæsborgere stiger støt med et par hundrede om dagen og antallet af testede personer nærmer sig nu 2.500, viser den seneste status fra Statens Serum Institut.

Tallene for Halsnæs viser også, at smittespredningen umiddelbart ser ud til at være i bero, da antal registrerede smittede den sidste uge har svinget mellem 42 og 44.

Ses på smitteudbredelsen i forhold til kommunens indbyggertal er Halsnæs fortsat blandt de nordsjællandske kommuner med færrest smittede: 140 pr. 100.000 borgere, mens de tilsvarende tal for nabokommunerne er 178 i Gribskov, 223 i Hillerød og 230 i Frederikssund.