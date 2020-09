Corona: Medarbejder i tandplejeklinik smittet

Pressemeddelelse onsdag kl. 17.25: En medarbejder i Halsnæs Kommunale Tandpleje er blevet konstateret smittet med COVID-19. Medarbejderen er blevet smittet ved en privat sammenkomst og har ikke været på arbejde, siden smitten blev konstateret. Vedkommende har altså heller ikke været i berøring med andre kolleger eller børn i tandplejen og har dermed ikke udgjort en smitterisiko i tandplejen.

Tandplejen har ud fra et forsigtighedsprincip dog valgt for en sikkerheds skyld at teste alle medarbejdere for COVID-19. Alle planlagte behandlinger har derfor været aflyst i dag onsdag den 16/9. Tandplejen genoptager normal planlagt tandbehandling igen i morgen torsdag den 17/9.

Kommunen har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, som heller ikke vurderer, at der er nogen risiko for, at smitten har spredt sig i tandplejen.

Der anvendes i øvrigt både mundbind, handsker og overtræksdragter af plast i tandplejen, der nøje følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Man kan derfor trygt få sin tandbehandling uden risiko for smitte, skriver kommunen i pressemeddelelsen.