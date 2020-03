Den traditionsrige Krudtværksfestival trækker altid mange mennesker, som hygger sig sammen i et tæt fællesskab. Det er tiden ikke lige til, derfor er årets festival blevet aflyst. Arkivfoto: Jan Stephan.

Corona: Krudtværksfestival er blevet aflyst

... men datoen for næste års Krudtværksfestival er allerede lagt fast

"Det er smadder ærgerligt, at vi må aflyse men alle kan godt forstå det. Festivalen er jo en begivenhed, for vi er mange tæt på hinanden, og det går ikke i disse tider,"konstaterer Henrik Olsen, som har været i spidsen for Krudtværksfestivalen siden 2001.