Coronasmittens udbredelse i Danmark - nye smittede de seneste to uger. Grafik (24/8-2020): tv2.dk på basis af tal fra Statens Seruminstitut.

Corona: Halsnæs er 'tilbage på sporet'

COVID-19 Det går op og ned i showbiz - det samme gælder også for coronasmitten. Efter fire uger i træk uden nye registrerede covid 19-tilfælde i Halsnæs, var der i ugen 11.-17. august pludselig tre nye smittetilfælde i Halsnæs.

Men heldigvis var det ikke starten på en ny bølge, for den seneste uge (18.-24. august) er smittetallet i Halsnæs igen nede på et pænt rundt nul.

Denne gode melding kommer samtidig med, at den stigende smittespredning på landsplan, som er sket i løbet af august, også ser ud til at være bremset. Efter en periode med over 100 nye smittetilfælde pr. døgn, er smittetallet nu igen på vej ned.