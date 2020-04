"Jeg kan ikke rigtig se, at vi har den mulighed, som rige kommuner har," siger borgmester Steffen Jensen. Foto: Photographer Bjarke MacCarthy

Corona: Forældre slipper ikke for betaling

I Halsnæs er der ikke råd til at fritage forældre for betaling, selvom de vælger at holde børnene hjemme fra dagtilbud her under coronakrisen

Halsnæs Avis - 16. april 2020

HALSNÆS Gladsaxe Kommune var først ude med et tilbud til forældre, der fortsat hjemmepasser deres børn under coronakrisen: Hvis de melder deres børn midlertidigt ud af dagtilbud og sfo, vil de blive fritaget for betaling.

Målet er at skabe mindre pres på kommunens institutioner i forbindelse med genåbningen.

Siden har Københavns Kommune fulgt efter med samme tilbud. Men her i Halsnæs skal forældre ikke regne med at slippe billigere eller gratis, selvom de i en periode selv sørger for børnepasningen:

"Ideen er sådan set meget fornuftig, men vi skal nok ikke vente, at vi kan få dækket de manglende indtægter. Formentlig skal vi selv have penge op af lommen, og de penge vil vi så komme til at mangle til andre ting. Jeg kan ikke rigtig se, at vi har den mulighed, som rige kommuner har," udtaler borgmester Steffen Jensen.

Han oplyser, at 70 procent af forældrene, indtil videre, har meldt at deres børn kommer i dagtilbud fra mandag, hvor daginstitutioner og dagpleje åbner igen.

Hvis Halsnæs Kommune skulle tilbagebetale 30 procent af forældrebetalingen, ville det give en betydelig merudgift.