Corona: Folkefesten Frivillig Fredag aflyses

Frivilligcenter Halsnæs har valgt at aflyse folkefesten Frivillig Fredag den 25. september i Skjoldborgparken. De seneste corona-restriktioner gør, at der maksimalt må forsamles 50 personer, og det anbefales i det hele taget at begrænse den sociale omgang med andre.

Prisoverrækkelse live-streames senere

Overrækkelsen af Frivilligprisen vil blive gennemført i nyt format på et senere tidspunkt: "Vi har derfor valgt at live-streame prisoverrækkelsen, kun for de indstillede, som man vil kunne følge på Facebook. Datoen for dette meldes snarest ud på Facebook og hjemmesiden frivilligcenter-halsnaes.dk."

Frivilligcenter Halsnæs er stadig åbent og udviklingen i coronasituationen nøje og der bliver taget de forholdsregler, som anbefales af myndighederne.side.