Corona: "Det er mega træls"

Hos Marianne Bek Jensen, formand for Kregme Gymnastikforening, var humøret selvklart på nulpunktet, da foreningen i onsdags måtte melde ud, at årets hjemmeopvisning i Frederiksværkhallen definitivt var aflyst.

Succesoplevelse

"En gymnastikopvisning er jo en festdag, hvor gymnasterne viser vinterens arbejde frem foran familie og venner. Det er her, at alt det hårde arbejde vendes til en stor succesoplevelse", siger Marianne og fortsætter:

"Opvisningsdagen er også en dag, hvor vi hylder frivilligheden, og samtidig er det en dag hvor vi i foreningen kårer Årets Gymnast og Årets Spirer. Når alt dette med et stoppes af hensyn til fællesskabets interesser, så efterlader det selvfølgelig en tomhed hos de enkelte intruktører, flere har da også tilkendegivet, at det er så trist, at man ikke har kunne slutte sæsonen af med et ordentligt farvel".

Men når den første ærgrelse har lagt sig, så er der selvfølgelig fuld forståelse for, at sæsonen måtte slutte før tid: