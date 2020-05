Corona: 42 smittetilfælde i Halsnæs

Der er nu registreret i alt 42 Covid-19 tilfælde i Halsnæs, viser den seneste status fra Statens Serum Institut (SSI). Det er en stigning på syv siden den 4. maj.

De seneste uger har SSI udsendt daglige opdateringer om smittetilfælde og antal testede i hver kommune, hvilket viser at Halsnæs har et relativt lavt antal Covid-19 tilfælde sammenlignet med nabokommunerne. Når der omregnes til antal smittede pr. 100.000 indbyggere er tallet for Halsnæs 134, mens det er 200 i Hillerød og 216 i Frederikssund.

Knapt 2.000 ud af i alt ca. 31.000 halsnæsborgere er blevet testet, viser opgørelsen fra SSI.