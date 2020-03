Coffeeshop solgt - og nu fuld fart på diner-projektet

The Old Coffee & Bagel Shop skifter ejer

Efter nogle hektiske uger med salgsmøder og flere igangværende projekter er det nu lykkedes Stine og Christoffer Baumgarten at få solgt The Old Coffee & Bagel Shop, så de kan komme videre med deres diner-projekt på Hundested Havn.

"Vi har solgt til en kvinde, der vil fortsætter coffee- og bagelshoppen i samme stil med kaffe. kager og mad - ud over det har hun en masse gode ideer, så vi er sikre på, at vi har fundet den helt rigtige efterfølger, som vi snart kan præsentere," fortæller Christoffer Baumgarten om salget.

Han og Stine er i fuld gang med renovering af Den Blå Ansjos, der skifter navn og åbner som dineren Top Noch 5. april.

Som endnu et nyt projekt har parret netop startet levering af skolemad til Frederiksværk Skole, efter at de for nogle måneder siden startede levering af mad til skoleelever i Melby og Hundested.

"Så vi har mega travlt for tiden og er meget glade for, at det endelig lykkedes at sælge The Old Coffee & Bagelshop. Nu knokler vi videre med diner-projektet, for der er jo ikke mange uger til åbningen."