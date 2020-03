Travlhed bag disken da Jane Hvirgeltoft åbnede op for The Old Coffee & Bagel Shop lørdag formiddag.

Coffee & Bagels hitter i Hundested

The Old Coffee & Bagel Shop i Hundested åbnede lørdag formiddag

"Det ville have været så fint med en rigtig åbningsfest, men den må i have tilgode til det bliver bedre vejr".

Corona virus har sat en stopper for rigtig mange ting, men den kunne ikke hindre Jane Hvirgeltoft i at åbne The Old Coffee & Bagel Shop i Nørregade i Hundested lørdag formiddag: