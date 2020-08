Hundesteds cheftræner Michael Schou runder et skarpt hjørne - dåbsattesten siger 50 år. Foto: Thomas Quvang

Send til din ven. X Artiklen: Cheftræner runder skarpt hjørne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cheftræner runder skarpt hjørne

Fodboldtræner, gulvmand og familiefar Michael Schou kan sætte 50 lys i lagkagen

Halsnæs Avis - 20. august 2020 kl. 10:38 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er kommet lidt grå stænk hist og her, og nej, tallene på dåbsattesten kan man ikke løbe fra.

Heller ikke Michael Schou der i denne uge runder et skarpt hjørne, 50 år. Det er et velkendt ansigt i lokalområdet som fejrer fødselsdag. Michael Schou har fræset op og ned af de fleste fodboldbaner i Nordsjælland, såvel indenfor som udenfor kridtstregerne, som aktiv fodboldspiller og i mange år som engageret fodboldtræner.

Far til fire Og når der ikke tænkes fodbold (men det gør der nu for det meste) så er Michael Schou indehaver af firmaet M.S. Gulve ApS, hvilket ligeledes betyder en travl hverdag. Når der endelig er tid til at slappe af, så foregår det i familiens skød. Michael Schou er far til fire - Cindy, Cecilie, Katoon og Mejse, og han kan i år fejre 15 års bryllupsdag med hustruen Kung Schou.

Som fodboldtræner og selvstændig håndværker kan det være svært, med at finde timer til familielivet, og derfor er en måned hver vinter tilegnet familien 100 procent - her står den på ferie og kun ferie.

Syvtommer søm Som aktiv fodboldspiller indledte Michael Schou med at spille ungdomsbold i Hillerød og herefter gik turen til det daværende Frederiksværk Boldklub op gennem ungdomsår og de tidlige år som senior. Det er dog ikke som aktiv fodboldspiller, at Michael Schou har fyldt pokalskabet op, det er som træner at Michael Schou har slået sit fodboldnavn fast med syvtommer søm. Michael Schou indledte i en tidlig alder som træner for HGI´s drengehold, 2. holdstræner til at starte med. Efter få måneder overtog Michael Schou HGI's bedste drengehold, og førte det hold til de afsluttende kampe om DM for drengehold i Århus, så var stilen ligesom lagt.

Divisionsbold Herefter gik turen til Frederiksværk Boldklub.

I forbindelse med at pigerne startede i skole, blev kontakten til bl.a. Leif Jakobsen og Hans Nielsen i FB skabt. Det fik Michael Schou på banerne for enden af Pilevej i det daværende Frederiksværk Boldklub. Her blev det til flere år med nogle stærke ungdomsårgange, adskillige 1. holdsspillere blev fostret under Michael Schou´s ledelse dengang. Ved sammenlægningen mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød IF fulgte Michael Schou med og havde bl.a. et kuld af stærke ynglinge. Således var Michael Schou i spidsen for det ynglinge mandskab der som det første i FFK's historie kunne præsentere divisionsbold på anlægget på Magleblik. Michael Schou og FFK's veje skiltes, der skulle prøves nyt. Visionære idéer og tiltag skulle prøves af. Det blev bl.a. til en afstikker til Frederikssund i en sæson og senere gik turen, i trænerteam Med Michael Grønlund, til fremadstormende Frem Hellebæk. Her blev det til to gode sæsoner.

Havnefest Havnefesten i Hundested 2016, en stille søndag eftermiddag med fiskefilletter i teltet sammen med familien, blev startskuddet til det nuværende trænerkapitel i Hundested Idrætsklub. I samme telt sad HI's seniorformand Stefan Prior og en kort hilsen og lille efterfølgende snak banede vejen til Hundested. I sommeren 2016 overtog Michael Schou et førstehold i Hundested i en sørgelig forfatning. En ualmindelig lille spillertrup og med en nedrykning i frisk erindring efter et rædselsforår. Det blev der hurtigt lavet om på. For Michael Schou og Hundested Idrætsklub har pilen mere eller mindre peget lodret opad lige siden.

Seniorafdelingen er vokset til 45-50 spillere, klubben har tre år i træk haft monster-succes i DBU's pokalturnering og i seneste sæson sikrede Hundesteds bedste mandskab det bedste resultat i klubbens historie med en 4. plads i sjællandsserien.