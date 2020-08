Champions League og Rigtige Mænd aflyst

Der var ellers lagt op til en travl søndag med masser af fodbold for de 5-11 årige fodboldglade drenge og piger. Den oplevelse må de nu have til gode.

Ingen Rigtige Mænd

Også Frederiksværk Firmaidræts populære event 'Rigtige Mænd Løbet' måtte tirsdag formiddag tilføjes den ærgerlige liste over aflyste begivenheder.

Selv om der er en god måneds tid til dette ellers så festlige arrangement, så valgte Frederiksværk Firmaidræt, at aflyse:

"Det er med stor ærgrelse, at vi må aflyse. Forsamlingsforbuddet er i dag op til 100 mennesker, og det ser ikke ud til at blive hævet foreløbig. Og da løbet er med omkring 100 deltagere og dertil officials og et talstærkt publikum, så går det desværre bare ikke", siger Kurt Brun Kristensen, formand for Frederiksværk Firmaidræt.

Formanden løfter dog i samme moment sløret for en fin nyhed for 2021:

"Til næste år laver i et tilsvarende løb for damer, så vi vender stærkt tilbage".