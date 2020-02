Se billedserie Dagens frokostret i FGU-kantinen er pitabrød med falafel eller kebab - og masser af salat. I morgen står den på hakkebøf med bløde løg, kartofler og sauce. FotoS: Jan Stephan.

Send til din ven. X Artiklen: Café FGU: Sund mad for 20 kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Café FGU: Sund mad for 20 kroner

En kok og 12 elever laver morgenmad og frokost til 100 mennesker hver dag

Halsnæs Avis - 17. februar 2020 kl. 13:56 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

KANTINEMAD En artikel med overskriften "Verdens dyreste kantineordning?" i sidste uges avis skabte temmelig meget opmærksomhed omkring FGU Frederiksværk. Desværre havde mange ikke lagt mærke til spørgsmålstegnet. Og hvis så ikke selve artiklen blev læst, gik man glip af historien om, at den 'obligatoriske madordning til 100 kroner om dagen' på FGU heldigvis var en fejl på en blanket.

I virkelighedens verden er prisen 100 kroner om ugen, og FGU-eleverne kan til hver en tid framelde sig madordningen.

Nogle er kræsne

Men hvad får eleverne så for de 20 kroner om dagen? Halsnæs Avis har lagt vejen forbi FGU Frederiksværk. Her er Jessica i gang med dagens varme ret i kantinen. Hun har gået på FGU i tre uger, og godt tilfreds med maden:

"Jeg kan godt li' maden. Og i dag er den rigtig god. Det er kylling og pasta med svampe og broccoli. Der også altid noget vegetarmad, hvis man ikke spiser kød. Der er også salater. Ja, der er altid noget, som kan spises."

"Men der er nogle, der er kræsne. De vil hellere købe en pizza i stedet for at spise noget ordentligt," siger Jessica og tilføjer:

"Morgenmaden er bedst, det er den jeg glæder mig mest til. Der er nybagte boller og en masse forskelligt at vælge imellem."

"Og om onsdagen er der kage - og det god kage," fastslår Jessica.

Gratis morgenmad Ifølge lovgivningen skal eleverne tilbydes et gratis, sundt måltid mad om dagen. På FGU er det morgenmaden, som er gratis. Den består af friskbagte, koldhævede surdejsboller, bagt med økologisk Ølandshvede, tre slags ost, to slags pålæg, marmelade, agurker, gulerødder, frisk frugt, havregryn, mysli, knækbrød og mælk.

Om fredagen er der (gratis) brunch med boller, røræg, bacon, pølser, pandekager, frugt, ostebord, pålæg, skyr med frugt og mysli, juice og mælk.

Frokost: 20 kroner

Kl. 12 er der dagens varme ret. Der kan vælges mellem en kødret en vegetarret, hertil mindst to salater. Er man med i madordningen, så er der friskbrygget kaffe og te hele dagen - og lækker hjemmebagt kage om onsdagen. Alt sammen for 100 kroner om ugen - altså 20 kroner pr. dag.

"Jeg ved ikke lige hvad 7eleven, McDonald's eller supermarkederne kan tilbyde af lødig mad for 20 kr., men jeg tvivler på, at de kan matche vores tilbud," siger Jens Randrup, som er kok og underviser på FGU, hvor der er 12 elever i køkkenet.

"Vi skal servere noget sundt og nærende, og samtidig skal det være noget de unge vil spise. Mange unge er vant til pizza, kebab og frysemad, så det er en udfordring," fortæller han.

Meyer-kok Inden Jens Randrup i oktober 2018 startede på PNUC, som nu er blevet til FGU, havde han været kok i Meyers Madhus i ca. 10 år.

Han fortryder ikke sit skifte:

"Det er et super spændende arbejde, jeg er vild med det. Vi gør virkelig en forskel."

"Mange elever har et eller andet med i bagagen - angst, depression, adhd eller noget andet. Det kan svært at komme i gang i stedet for at ligge under dynen hele dagen."

"Er der en, der ikke kommer, så ringer jeg. De skal vide, de er savnet, hvis ikke de er her."

"Her er travlt. Vi har to deadlines om dagen - morgenmad og frokost. Vi laver mad til 100 mennesker om dagen. Det er lidt hårdt, men de lærer af at få et ansvar. Og den bedste belønning er, når folk så kommer og siger, at det smagte godt."

"Der er selvfølgelig altid nogle, som er utilfredse. Men der er heldigvis langt flere som roser."

Kommer videre Indenfor det seneste år har to elever fået læreplads på henholdsvis Tinggården og Hansens Familiehave - og en tredje aftale er tæt på at blive landet på Skævinge Kro. To andre elever er på vej i EGU-lære.

"De kommer videre!" fastslår Jens Randrup og tilføjer:

"Nogle finder selvfølgelig ud af, at køkkenarbejde ikke lige er dem - så kommer de videre til et andet værksted."