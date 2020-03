Coronatruslen får Frivilligcenter Halsnæs til at lukke for - indtil videre - resten af marts måned. Arkivfoto.

CORONA: "Vi kan stadig være sammen - på afstand"

Frivilligcenter Halsnæs er lukket for resten af måneden. Lad os bruge de sociale medier til at støtte hinanden, lyder opfordringen fra Frivilligcentrets leder, Lea Schønberg

Halsnæs Avis - 12. marts 2020 kl. 12:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HALSNÆS Frivilligcenter Halsnæs, Valseværksstræde 5A i Frederiksværk, holder helt lukket resten af marts måned som følge af Corona-truslen.

I et opslag på Facebook gør Frivilligcentrets leder, Lea Shønberg, sig nogle tanker i den anledning. Her er hendes 'opråb' (let forkortet):

Tænk over hvordan vi støtter hinanden "Danmark er et land, hvor vi mere eller mindre kan føle os sikre på hjælp og støtte i et - om end presset - men stadig professionelt sundhedsvæsen.

Det privilegie har mange lande ikke. I den 3. verden kæmper de med helt andre massive udfordringer, når det gælder sundhed og sygdomsforebyggelse.

Danmark er også et land, hvor vi på Frivilligcenteret hver dag ser, hvordan mennesker med eller uden overskud møder op for at støtte hinanden, skabe nogle positive og rare oplevelser. Oplevelser som giver deltagerne en følelse af, at de også er værd, at livet kan opleves meningsfuldt.

Det overskud eller nærvær, vi har at give hinanden, har på nogle måder også rod i, at vi ikke skal bekymre os om helt grundlæggende ting.

Vi taler ofte om digitaliseringen, som noget der skaber afstand. Men i den nuværende situation giver den os faktisk også en mulighed for at være sammen - på afstand. Og DET det kan vi bruge alle de sociale medier, sms'er, hjemmesider, blogs, podcasts til.

Mange mennesker med psykisk sårbarhed får f.eks. behandling via skype og deslige, fordi det at bevæge sig ud blandt mennesker er for hårdt - nærvær på afstand betyder bestemt også noget.

Så lad vores kontakt med hinanden på medierne handle om at skabe opbakning, støtte til hinanden som naboer og omsorg. Lad være at tage stilling til, om din nabo nu er "hysterisk", eller om andre blæser en stemning op. Tænk i stedet over, hvordan vi støtter hinanden.

Lad os se digitaliseringens omfang som noget, der kan være godt og positivt i en tid, hvor vi ikke kan være ligeså meget sammen face to face.

At vi faktisk nu også er privilegerede, netop fordi vi har digitaliseringens muligheder, som vi selv kan vælge at bruge på den rigtig gode måde."

Bakker op om tiltag "Nu er der et stort behov for at forebygge, at den nuværende situation forværres - og alle regeringens tiltag handler jo om netop det: Forebyggelse.

Sundhedsmyndighedene forholder sig dybt seriøst, og deres ekspertise er i vores optik den eneste at følge - og respektere. Det samme gælder de tiltag, der tages i vores egen kommune.

På Frivilligcenteret støtter vi det hele fuldt ud - for vi ser hver dag mennesker for hvem, Corona ville være katastrofalt. Det eneste rigtige er at hjælpe med, at det ikke breder sig mere.

I kan stadig kommunikere med os på Frivilligcentret via mails og telefon i de almindelige åbningstider, og vi kan kontaktes på besked via vores facebookside, som tjekkes hver dag.

Og på facebook vil vi hver dag skrive lidt om mulighederne for at få støtte og hjælp i disse dage - og det vil blive fulgt op med små tanker om nærvær, samvær og det at passe godt på hinanden.

Vi er her - blot på afstand. Og vi glæder os til at se alle på den anden side."