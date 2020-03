En lærer i et af de mange tomme lokaler på Hundested Skole, hvor det plejer at myldre med 700 elever. Foto: Hundested Skole

CORONA: Tomme klasselokaler på skolerne

Der er ikke mange elever på de lokale folkeskoler i dag i kølvandet på kommunens opfordring om at holde børnene hjemme for begrænse coronasmitte.

På Hundested Skole mødte blot 20 elever ind, lyder meldingen på skolens Facebookside: "I løbet af dagen, er vi klar til at melde mere ud om undervisningen og nødpasningen de næste uger," står der videre i beskeden suppleret med et foto af en lærer i et meget tomt lokale.

På Melby skole er et lille antal elever mødt ind, og på skolekontoret er man positivt overrasket over, at så mange forældre har kunnet holde børnene hjemme.

Men der er åbenbart blevet svært at kommunikere om situationen via den digitale platform Aula, der har været ramt af nedbrud i flere timer, da mange elever og forældre gør ind på siden, og der opfordres til "at holde en pause et par timer", så skolerne har mulighed for at lægge nye informationer ind på Aula.