CORONA: Plan for nødpasning på vej

I løbet af fredag formiddag vil Halsnæs Kommune udsende en plan for nødpasning, når skoler og dagtilbud lukker fra på mandag.

Torsdag udsendte kommunen en melding om de overordnede tiltag med lukninger og ændringer i kølvandet på coronatruslen (se den officielle meddelelse på www.halsnaes.dk), men netop pasningsmuligheder for børn var ikke faldet helt på plads endnu.

Generelt er nødpasningen kun for børn, hvis forældre varetager kritiske opgaver, eller for forældre, der på ingen måder kan finde pasning til deres børn. En mere præcis afgrænsning af, hvilke forældre, der er omfattet, kommer fredag den 13. marts med detaljer om placering og hvilket personale som skal varetage nødpasningen, oplyser Halsnæs Kommune, og i et opslag på sociale medier her til morgen har borgmester Steffen Jensen rettet en henvendelse til forældrene:

"I skal kontakte jeres institution og fortælle om jeres situation. Hvis f.eks. begge arbejder i sundhedssektoren, man er enlig mor i det private. Hvis begge arbejder i det private og på ingen måde kan finde alternativt. Og gerne så hurtigt muligt."

Borgere har allerede tilbudt deres assistance med pasning og en Facebookgruppe med navnet Privat Nødpasning Halsnæs har allerede et par hundrede medlemmer siden oprettelen 11. marts, lige som borgere byder ind med assistance i gruppen Halsnæs Hjælp Hinanden.