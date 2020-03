Artiklen: CORONA: Plan for nødpasning er på plads

CORONA: Plan for nødpasning er på plads

Nødpasning på en skole og i to børnehuse

Halsnæs Kommune etablerer nødpasning fra mandg morgen, når skoler og dagtilbud lukkes en periode.

I Halsnæs Kommune bliver nødpasningen organiseret sådan, at de 0-6 årige kan få nødpasning i Hundested Børnehus og i Frederiksværk Børnehus inden for deres almindelige åbningstider.

Nødpasning for skolebørn op til 9 år vil foregå på Magleblik Skole i Frederiksværk. Nødpasningen er åben i SFO’en normale åbningstid som er klokken 06.00-17.00.

Det fortæller kommunen på halsnaes.dk, hvor det også oplyses, at der kan åbnes flere nødpasningssteder med dags varsel, og at der er særlige kriterier for brug af tilbuddene.