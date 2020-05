Borgmester Steffen Jensen (S): "Jeg er glad for, at det forhåbentlig var både første og sidste gang."

Byrådsmøde på Skype: "En tam kartoffel"

Byrødder glæder sig til snart at kunne mødes i den politiske arena igen og krydse klinger i byrådssalen

HALSNÆS Byrådssalen var tom, da Halsnæs Byråd holdt møde torsdag aften. På grund af corona-forholdsregler arbejdede de 21 byrådsmedlemmer hjemmefra, idet byrådsmødet blev afholdt via Skype.

For ikke det virtuelle møde skulle trække alt for langt ud, havde partierne på forhånd clearet en del af punkterne af på forhånd. Borgmester Steffen Jensen kunne således ved mødets start sætte 17 punkter til afstemning på én gang og uden forudgående debat.

"Det er da fint, at vi kunne afholde mødet på Skype. Men det er ikke en form, der tjener den politiske debat," siger Michael Thomsen (V) og fortsætter:

"Der er en særlig stemning i byrådssalen, hvor vi sidder overfor hinanden og kan se hinanden i øjnene. Det skaber en helt anden dynamik og giver en langt bedre debat, som kan være med til at nuancere sagerne."

"Jeg er glad for, at det forhåbentlig var både første og sidste gang," siger borgmesteren og fortsætter:

"De nye retningslinjer skulle nu gøre det muligt at mødes fysisk igen. Det håber jeg vil ske fra juni, når vi har de næste udvalgsmøder - der er plads i byrådssalen. Jeg har lagt det op til hvert enkelt udvalg, jeg står jo for økonomiudvalget, og det bliver fysisk møde. Jeg forventer også at byrådet mødes fysisk igen næste gang," slutter Steffen Jensen.