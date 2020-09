Et enigt byråd står bag anlæg af en legeplads her på Artilleripladsen. Støbe-Peter får lov at blive stående. Arkivfoto.

Byråd enige om legeplads

BEVILLING Planer om at anlægge en legeplads, hvor børn kan lege sig til ind i Frederiksværk historie, har mødt modstand fra byens lokalhistoriske forening. Det er placeringen på den ældste del af Torvet, Artilleripladsen, som Frederiksværkegnens Historiske Forening mener er helt forkert, hvilket foreningen har gjort opmærksom på bl.a. her i avisen.

"Historisk Forening har udtrykt bekymring omkring placeringen. Men pladsen kommer til at respektere Støbe-Peter. Den gamle støber kommer til at spille en fin rolle som et vartegn for leg og læring. Der bliver et flot samspil med Arsenalet og Projektilmagasinet, som allerede er indrettet som læringslaboratoium for børn og unge," sagde Helle Lunderød og tilføjede: