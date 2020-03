Inoord lagde sidste uge lokale til den voksende boligkø af potentielle købere, og efter at salget startede søndag havde 51 lagt billet ind på en andelsbolig i Bovierans kommende seniorbofællesskab.

Byggestart i foråret: Bovieran melder næsten udsolgt

Med 51 reservationer ud af i alt 55 er Bovierans seniorboligprojekt i Frederiksværk rykket meget tættere på selve byggestarten.

"Salget er gået godt, og interessen for andelsboligerne har været stor. Så nu er vi klar til at komme videre, og når byggetilladelsen er på plads, kan vi starte byggeriet ved Aavej i løbet af foråret," siger Bovierans direktør Lars Jacobsen og fortæller, at der nu kommer nogle uger med møder sammen med de interesserede andelshavere.

"Så kan de forskellige detaljer gennemgås i ro og mag, indhentning af bankgarantier, og på den lidt længere bane skal der stiftes en andelsboligforening med bestyrelse," fortæller Lars Jacobsen, der forudser at enkelte af de interesserede andelshavere ikke får opfyldt drømmen i denne omgang, da det kan være svært for nogle at få den nødvendige garanti på op mod 800.000 kroner. Efter Bovierans erfaring er det blot ca. 10%, som må falde fra.

Bovieran regner med at sælge flere af de eftertragtede boliger de kommende uger, og efter planen vil de 55 andelsboliger være klar til indflytning november 2021.