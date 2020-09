Butikstyv stjal taske og masser af kød

Mandag kl. 17.47 anmeldte personalet fra Kvickly i Frederiksværk, at de stod med en butikstyv, der havde forsøgt at stjæle en taske samt noget kød for 1.044 kroner, og at butikstyven nu ikke ville oplyse sit navn.

En patrulje blev derfor sendt til stedet, hvorefter det blev konstateret, at den formodede butikstyv var en 42-årig mand fra Frederiksværk, oplyser politiet i døgnrapporten.