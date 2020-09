Butiksdetektiv opdagede tyveknægt

For anden gang denne uge har Kvickly i Frederiksværk anmeldt butikstyveri, og denne gang skete det efter at en butiksdetektiv onsdag kl. 17.45 blev opmærksom på en mand, som puttede en powerbank i sin rygsæk for derefter at gå gennem kasselinjen uden at betale.

Da butiksdetektiven rettede henvendelse til manden, konstaterede han, at manden også havde stjålet en pakke barberblade fra butikken. Da manden var udenlandsk statsborger, blev en patrulje sendt til stedet, hvor de anholdt og sigtede den 40-årige mand for butikstyveri, oplyser politiet i døgnrapporten.