Butiksåbning er lige om hjørnet

Datoen med de mange nuller og 2-taller - den 20.02.2020 - havde butiksejer Mina Johansen valgt som åbningsdag for den nye, udvidede forretning Scusi i Hundesteds hovedgade, og den dag er ved at være tæt på.

Hun har overtaget lokalerne i Nørregade 32A efter KM Sport, og efter en omgang istandsættelse og nyindretning er alt ved at være klar til åbningen torsdag.

"Her er meget mere plads end i den gamle butik. Rummet er frisket op, med nyt interiør, jeg har valgt noget træværk med det brændte look, bøjlestænger af stålrør - jeg kan godt li' det der lidt rå look," sagde Mina Johansen sidste uge ved en lille rundvisning i lokalerne, da der endnu ikke var styr på alt udstyret, og en flok medhjælpere var godt i gang med at sætte på plads og lave den sidste finish.

Men børnerummet var næsten indrettet, og et herrehjørne bliver der også plads til blandt giner, tøjstativer og de mange reoler med bl.a. brugsting og nips til hjemmet. Scusi overtog salg af delikatesser som kaffe og the fra Cup&Cake, da den butik lukkede, og det er et sortiment som fortsættes i den nye Scusi.