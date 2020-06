Bus 326 kører også om natten

I weekenden træder ny køreplan i kraft, og en af nyskabelserne er natbus Hundested-Hillerød tur/retur på linje 326 i weekenderne.

Det er en konsekvens af den busbestilling, som Halsnæs Kommune har afgivet hos Movia, og dermed opfyldes et ønske hos borgere, som har efterspurgt muligheden for at kunne komme senere med bussen til og fra Hundested i weekenden, skriver Halsnæs Kommune i en nyhedsopdatering på halsnaes.dk.

Pengene til de ekstra afgange om natten er afsat i det seneste budgetforlig i byrådet og dækker foreløbig driften i to år.