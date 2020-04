Burgers, tøj og chokolade

Ud af boksen

Det er spisestedet Maku i Liseleje, der sammen med Skjold Burne og Unique i Nørregade i Frederiksværk har tænkt ud af boksen for at gøre opmærksom på vigtigheden, at støtte op om den lokale handel - nu.

Således tilbyder det lokale trekløver et gavekort som indeholder burger & steaks for 249 kr. hos Maku, chokolade og vin hos Skjold Burne for 160 kr. og 550 kr. til farverige kjoler/tøj hos Unique Fashion.

Alt i alt et gavekort til en samlet værdi på 959 kroner, men som sælges på de tre lokationer for 599 kroner.

"Husk på, vil vil rigtig gerne være her og kunne servicere vores kunder - også til sommer", lyder det fra de tre initiativtagere Recep, Martin og Tine.