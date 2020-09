Budget: Gode chancer for historisk forlig

Se billedserie Walter Christophersen og Dansk Folkeparti er fortsat med i budgetforhandlingerne - der er hermed mulighed for et historisk bredt budgetforlig i Halsnæs Kommune. Foto: Henrik Sorensen

Halsnæs Avis - 26. september 2020 kl. 09:28 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

HALSNÆS Allerede ved førstebehandlingen af borgmester Steffen Jensens budgetforslag 15. september, kunne man fornemme noget usædvanligt under opsejling.

Der var nemlig rosende ord fra Walter Christophersen (DF) til budgetforslaget. Han ligefrem inviterede sig selv på kaffe hos borgmesteren til en budgetsnak.

Dansk Folkeparti har ellers, som det eneste af byrådets fem partier, stået udenfor de to tidligere budgetforlig med Steffen Jensen som borgmester.

God kaffesnak Halsnæs Avis har ringet til Walter Christophersen for at høre, om han har været til borgmesterkaffe:

"Ja, jeg har været til et udmærket møde med borgmesteren, hvor vi har talt sammen. Det var positivt, jeg oplever imødekommenhed på de områder, som er vores mærkesager," siger Walther Christophersen og fortsætter:

"Det er naturligvis især ældreområdet. Der er meget alvorlige problemer, og mange ældre får ikke en værdig behandling i deres livs efterår. "

"Jeg er stadig med i forhandlingerne," siger Walter Christophersen, som har en god fornemmelse af, at også de øvrige partier er indstillet på, at ældreområdet skal styrkes væsentligt.

"Jeg tror på det!" Vi har bedt borgmester Steffen Jensen give en status på de aktuelle budgetforhandlinger:

"Jeg har indtil videre haft to møder med hvert parti enkeltvis. Det har været gode forhandlinger med god stemning over hele linjen," fortæller Steffen Jensen og fortsætter:

"Vi har flere penge at gøre godt med, end vi plejer. Men både vi og de andre partier har også mange ønsker, så der er ikke penge til alt. Derfor må alle også indstille sig på at klippe en hæl og hugge en tå, hvis vi skal at nå til enighed," siger Steffen Jensen og tilføjer:

" Men... jeg tror på det!"

Enighed er en sjældenhed Når alle høringsvar er indkommet (sidste frist er onsdag kl. 8) og læst, vil budgetforhandlingerne gå ind i den afgørende fase.

Lykkes det at skabe et budgetforlig, der kan samle alle partier, vil det gå over i historien som første gang et budget i Halsnæs Kommune kan vedtages af et enigt byråd.

Tidligere borgmester Helge Friis er med til at lægge budget for 27. gang. Han har i sin lange byrådskarriere (først Frederiksværk Kommune og nu Halsnæs Kommune) endnu aldrig oplevet, at et budget er blevet vedtaget i enighed.

Der er andenbehandling og endelig godkendelse af budgettet i Halsnæs Byråd torsdag 8. oktober.