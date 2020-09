Kommunens økonomi ser bedre ud end længe, så budgetlægningen kommer i år til at handle mere om nyanlæg og serviceforbedringer end om besparelser. Arkivfoto: AdobeStock.

Artiklen: Budget 21: Der er cirka 2,2 milliarder kroner at gøre godt med

Budget 21: Der er cirka 2,2 milliarder kroner at gøre godt med

BUDGET-21 Borgmester Steffen Jensen har nu fremlagt sit budgetforslag for Halsnæs Byråd. Det skete tirsdag aften (efter denne avis var sendt til tryk).

Det giver Halsnæs Byråd i alt ca. 2,2 milliarder kroner at gøre godt med i budgetåret 2021.

Borgmester Steffen Jensen løftede allerede i sidste uges avis lidt af sløret for sit budgetforslag.

- En helt ny svømmehal i Frederiksværk til afløsning for den nuværende, som vil være meget dyr at renovere.

- Der anlægges ny Natur og Vej-afdeling, formentlig i 'industrien', til afløsning for det nuværende domicil på Syrevej, Frederiksværk.

Der skal sættes massivt ind på at renovere kommunens bygninger og bringe dem up-to-date.

På driftsområdet lægges op til flere hænder på både børne- og ældreområdet. Men også f.eks. en styrket skolestart, der skal sikre børnene en bedre overgang fra børnehave til skole - bl.a. ved at knytte en ekstra pædagog til hver 0. klasse de første syv måneder.

Borgermøde om budget

Traditionen tro vil borgmesteren præsentere sit forslag til budget på et borgermøde, hvor borgere, virksomheder og foreninger har mulighed for at stille spørgsmål og gå i dialog med borgmesteren om budgettet.