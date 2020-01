Artiklen: Bosted for autister står til lukning

Bosted for autister står til lukning

Det er ikke sket direkte overfor beboeren, men i en sms-samtale mellem to ansatte, som efterfølgende begge er blevet fyret.

"Billeder og videoer er ledsaget af tekst og beskeder, der vidner om, at tilgangen til borgerne er nedværdigende og hånende," citerer B.T. tilsynsrapporten og fortæller videre, at medarbejdere har kaldt en beboer for "klamme so" og "fede ko".

I artiklen fortælles, at Socialtilsynet har dokumentation for, at flere i personalegruppen har delt krænkende billeder af videoer af borgerne i meget private situationer.

Lederskifte

Socialtilsynet godkendte 10/10 2018 Zen Huset som bosted for fire voksne autister - til trods for "at tilbudsleder kun i begrænset omfang har relevant ledelseserfaring og eller uddannelse i ledelse," som der står i Socialtilsynets godkendelse.

Pr. 1/9 2019 fik bostedet ny leder - med diplomuddannelse i ledelse.

Hun var fra start tilknyttet Zen Huset som pædagogisk konsulent ca. to dage om ugen. Fra foråret 2019, da bostedet har tre beboere, begynder hun at være mere på tilbuddet.

I sin afgørelse om at fratage bostedet sin godkendelse lægger Socialtilsynet blandt andet til grund, at den nuværende leder "har haft kendskab til en række graverende forhold uden at agere ansvarligt herpå. Eksempelvis har hun haft kendskab til den adfærd tidligere leder har haft i forhold til omtale og fotodeling på sociale medier fra hans tidligere arbejdsplads."

Den nuværende leder ønsker ikke at tale med pressen, men i bostedets klage over Socialtilsynets afgørelse, bliver det slået fast, at nuværende leder ikke har haft noget kendskab til den tidligere leders adfærd.

Det understreges også, at hun ikke havde med den daglige ledelse at gøre, før hun 1/9 2019 blev leder af botilbuddet.