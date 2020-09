Der skal opføres en hel ny svømmehal i Frederiksværk og bygges en ny børnehave i tilknytning til Magleblik Skole, fortæller borgmester Steffen Jensen (S). Foto: Photographer Bjarke MacCarthy

Borgmester om Budget-21: Der er råd til både nyanlæg og mere velfærd

Ny svømmehal, ny børnehave, renovering af kommunale bygninger, flere hænder i dagtilbud og ældrepleje samt styrket skolestart vil være nogle af hovedelementerne i borgmesteren

Halsnæs Avis - 08. september 2020

BUDGET-21 Det går fortsat den rigtige vej for kommunens økonomi. For bare to år siden havde politikerne den helt store sparekniv i brug for at få enderne i budget 2019 til at nå sammen - et budget der vil blive husket som "Rædselsbudgettet".

Sidste år var økonomien i fremgang, så Socialdemokratiet, Venstre, SF og Enhedslisten kunne vedtage et budget med lidt flere penge til især børn og ældre.

I år er situation endnu bedre, fastslår borgmester Steffen Jensen:

"Vi går til budgetlægning en rigtig sund og fornuftig økonomi i kommunen. Derfor vil der være mulighed for at investere i både 'kloge anlæg' og i mere velfærd for borgerne."

"Den gode økonomi skyldes ikke mindst, at vi har bedre styr på beskæftigelsen, vi har fået stabiliseret udgifterne til udsatte børn, og vi får tilført flere penge via udligningsordningerne. Samtidig er vi blevet rigtig gode til at lave realistiske budgetter."

"Vi har et kæmpe efterslæb, når det gælder vedligehold af kommunale bygninger. Det skulle vi meget gerne komme i bund med over en 10-årig periode, så alle kommunens bygninger bliver bragt up to date. F.eks. trænger flere daginstitutioner til at blive renoveret. Vi har også veje og cykelstier, som har behov for et boost."

"Vi vil også se på, hvilke muligheder der er for at sælge fra. Det kan f.eks. være foreningshuse, som næsten ikke bliver brugt, og arealer som ikke bruges."

Ny svømmehal og børnehave Borgmesteren vil i sit budgetforslag lægge op til flere store nybyggerier:

"Der skal bygges en ny svømmehal i Frederiksværk til afløsning for den nuværende, som vil være meget dyr at renovere," siger Steffen Jensen og fortsætter:

"En ny børnehave skal opføres som tilbygning til Magleblik Skole, og så skal vi finde en ny placering til Natur og Vej."

"Det bedste sted til en ny Natur og Vej-afdeling vil formentlig være i 'industrien' i Frederiksværk - det ligger centralt i kommunen, og her vil store køretøjer være til mindst gene."

Flere hænder "Når udvidelsesforslag er fratrukket reduktionsforslag, vil der i det budgetforslag, jeg præsenterer for de andre partier, være rum for at øge driftsbudgettet med 17,5 mio. kroner årligt. Det svarer til det finansieringstilskud vi får, som nu er gjort permanent."

"Det giver mulighed for flere hænder på både børne- og ældreområdet. Vi får råd til bedre normeringer. Det bliver ikke 'minimumsnormeringer' som BUPL definerer det, men i forhold til opgørelsen fra Danmarks Statistik."

"Ældreområdet skal styrkes. Det gælder både Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen og plejecentrene. Vi skal ansætte flere i faste stillinger og bruge færre, dyre vikarer. Fast personale er afgørende for den kvalitet, som de ældre oplever."

Bedre skolestart En anden driftsudvidelse, som borgmesteren lægger op til, er 'styrket skolestart':

"Vi vil gerne sikre en langt bedre skolestart for vores børn ved at styrke overgangen fra børnehave til skole. Det skal ske ved at lade en pædagog pr. kommende 0. klasse være til stede i børnehaven fra 1. marts til 1. maj for at lære børnene at kende inden klassedannelse og for at forberede opstarten i mini-sfo."

"De første 7 måneder i 0. klasse skal der knyttes en pædagog pr. klasse, så der er to voksne i klassen, der kan arbejde med at styrke elevernes trivsel og udviklen både fagligt g socialt," fortæller Steffen Jensen.

Idræt og kultur "Det sidste jeg vil nævne er kultur- og foreningslivet. Her er oven på corona brug for noget optimisme," siger Steffen Jensen og fortsætter:

"Vi vil investere i det lokale idrætsliv, og så vil vi tilbagerulle nogle af de besparelser, som har ramt kulturen de seneste budgetlægninger."

Borgmesterens budgetforslag fremlægges til 1. behandling i Halsnæs Byråd tirsdag 15. september.

Mandag 21. september kl. 19 er der borgermøde i Gjethuset om borgmesterens budgetforslag.

